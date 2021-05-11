男星潘逸安出道多年，2015年起在本土劇都有亮眼表現，開始受到觀眾注意，2019年和小他10歲的網紅女友Vivian結婚，目前育有一個寶貝女兒；潘逸安和Vivian平時也樂於分享家庭生活，近日他們提前慶祝結婚兩週年，全家合照中Vivian超巨上圍快擠爆比基尼，她更熱情向老公喊話，「繼續睡我哦」，閃瞎一票網友。

10日潘逸安愛妻Vivian在IG曬出兩人帶著女兒慶祝結婚兩週年的照片，一家三口入住高檔酒店，坐在飯店床上望向鏡頭，格外溫馨和幸福；Vivian也熱情地和潘逸安喊話，「請繼續睡我哦！？哦不～～是請繼續瑞我睡」，大尺度告白幾乎閃瞎網友。

潘逸安一家三口合照讓粉絲大歪樓，眾人目光焦點幾乎放在Vivian超巨上圍。(圖/ 摘自潘逸安愛妻Vivian IG)

照片中Vivian只穿著比基尼，四肢纖細卻有超巨上圍，身材根本看不出來是一個孩子的媽，視覺上雙球都快撐爆比基尼，看出Vivian產後身材保養得相當好，不像是快要30歲的體態，更有人以為是剛出社會的少女。

潘逸安一家三口合照讓粉絲焦點全放錯，被Vivian不科學身材震撼到，「好性感喔」、「真的好大」、「繼續生下去」、「這身材…都噴鼻血了」、「身材太不科學了啦」、「誇張的辣媽」、「太大」、「哇塞超瘦…瘦到一個還有奶」、「這組合好強大」；也有網友獻上祝福，「兩週年快樂」、「再生貴子」。

(中時新聞網)