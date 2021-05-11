新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，自華航印尼機師染疫後，再加上桃園諾富特飯店群聚事件，已有多起本土病例持續發生，且找不到感染源的病例層出不窮，顯示台灣社區已不再如同過往那麼安全。除了避免出入多人聚集的場合、施打疫苗來防護之外，下載「台灣社交距離」app來確認是否有近距離與確診個案接觸，也是防疫的有效方法之一！今日已發現「台灣社交距離」app在App Store以及Google Play Store當中熱門排行榜的排序都有上升，顯示民眾防疫意識已緊急拉升！

根據AppAnnie資料，在5月10日台灣地區App Store免費應用程式排行榜中，「台灣社交距離」排第八八位（下圖右）、Google Play免費應用程式排行榜中「台灣社交距離」排第四位（下圖左）；而根據今日下午5點多左右的資訊，在App Store以及Google Play台灣地區免費應用程式排行榜裡，「台灣社交距離」已經分別排名在第四位以及第二位（首圖右以及首圖左），顯示今日下載量更為飆升。不過即時台灣社交距離app下載量在今日疫情明顯升溫後有所提升，數量仍是不多，因Google Play Store顯示「台灣社交距離」下載量超過10萬次。

台灣社交距離app 5月10日在Google Play Store以及App Store的歷史排名資料。（手機截圖）

以Android用戶為例，下載「台灣社交距離」app後，再在手機中開啟「接觸通知」的功能，即可在近距離接觸過確診患者的前提下，接收到通知。而蘋果已經在iOS 13.7釋出COVID-19暴露通知的功能，並且也針對無法升級到iOS 13的設備釋出iOS 12.5.1，增加了這項功能。iPhone用戶下載「台灣社交距離」app後，在app中授權啟用接觸通知的功能，即可使用。請參考iOS版以及Android版本下載連結。

根據衛生福利部的說明，「台灣社交距離 」app是由台灣人工智慧實驗室開發，為行政院及衛生福利部疾病管制署合作的防疫 App，此款 App 以保護隱私且尊重使用者意願為最高原則，無須註冊，也不會上傳任何個人資料，其建置目的是為了讓使用者即時掌握與確診者接觸情形，降低疫情傳播。開啟「台灣社交距離 」app 後，按照指示啟動「接觸通知功能」設定即可，於關閉 App 後仍可在背景持續運作，並正常執行；但未啟動「接觸通知功能」，則該 App 無法正常執行。

「台灣社交距離 」app可以利用科技協助記錄最近 14 天內的接觸史，民眾於外出活動時可能會接觸不特定風險人群，而這些接觸到的風險人群，如果有人後來確診 COVID-19，「台灣社交距離 」app可輔助於第一時間通知曾與確診者有接觸之人員，發掘可能的風險個案。

當「台灣社交距離 」app使用者接獲通知為確診者，且同意上傳手持裝置內的隨機 ID後，將由衛生單位給予一組驗證碼，提供使用者上傳記錄。因此，使用者於未經衛生單位提供驗證碼時，是無法自行宣布確診的，以避免發出不必要的告警訊息。而使用者若收到接觸通知示警訊息，則請主動連繫當地衛生單位或向 1922 防疫專線回報，後續將由公共衛生人員協助處理；另使用者應注意個人身體健康狀況，若

出現疑似症狀時亦請主動回報，戴上口罩並依指示儘速就醫，另請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)等，以提供及時診斷通報。

(科技)