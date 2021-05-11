據「Military.com」10日報導，自2020年10月美國陸軍戰鬥體適能(Army Combat Fitness Test, ACFT)正式上路以來，迄今已有7個月之久；然而，卻仍有近半女性官兵無法通過新式體測。其中，又以剛入伍的女性不及格率為最高。這項結果再度引爆人們質疑ACFT有違兩性平等，不利女性升遷，更可能成為美陸軍推動體能改革的最大危機。

根據4月以來的陸軍內部成績數據，顯示44%的女性無法通過ACFT；相較之下，自10月正式上路迄今，男性不合格率僅有7%。針對2021財年上半年，目前美國陸軍部隊司令部(FORSCOM)的ACFT測驗結果約106,000筆。這個數字代表陸軍36%男性與27%女性，其測驗成績已為陸軍數據庫所統計，平均每週就多出3,400筆新式體側的結果。

當然，前述數據仍不夠完整，無法代表整個陸軍的測驗結果。軍方也一直強調，ACFT仍在測驗階段；直至2022年3月為止，測驗成績不會列入正式成績結果，故不影響官兵職業生涯。官員也表示，在2022年3月之前還會進行其他調整，故現行方案還不是最終定案。

與先前大多數人在懸垂舉腿這關失敗；現在收集的數據顯示，對男性與女性來說最困難的關卡為2英里長跑，男女不及格率分別為5%與22%。依據規定，受測者須在21分鐘內完成約3.21公里的長跑。

報導分析，儘管舊式的陸軍體適能測驗(APFT)的及格時間更短；但ACFT的長跑測試是在歷經5項強度較高的測驗後進行，大幅增加通過難度。

報導指出，對男性而言，3下反覆最大重量硬舉、站姿爆發投擲、修正版伏地挺身，以及5公尺衝刺／負重拖曳／負重行走，都分別僅有不到1%的官兵不及格；懸垂舉腿約2%的官兵不及格，2英里長跑(約3.21公里)則有5%的是兵不及格。

相較之下女性硬舉不及格比率約6%、站姿爆發投擲約15%不及格、修正版伏地挺身2%不及格、5公尺衝刺／負重拖曳／負重行走約12%不及格。至於懸垂舉腿與2英里長跑，皆為22%的女兵無法通過。

不過，數據顯示女兵的及格率比2020年提升12%；但是新入伍的菜鳥依舊是合格率最低的族群，不及格率高達53%。女官的不及格率為23%，大幅高於男兵、男性新兵與男性軍官。

報導分析，陸軍在今年3月下旬進行調整，包括增加2分鐘棒式作為垂懸舉腿的替代方案。FORSCOM發現，約22%的女性連棒式都無法通過，但還是比懸垂舉腿41%的不及格率降低許多；此外，男性在該項目及格率提升1%。

就女性及格率來看，新兵及格率47%，平均得分343分；士官及格率為65%，平均得分363分；軍官及格率77%，平均得分389分；准尉及格率71%，平均得分370分。

就男性及格率來看，新兵及格率90%，平均得分461分；士官及格率為95%，平均得分478分；軍官及格率97%，平均得分500分；准尉及格率96%，平均得分454分。

FORSCOM聲明指出，作為陸軍整體戰備計畫的一部分，ACFT仍持續發展中，減少士兵傷害並賦予其執行基本任務的能力。目前ACFT處於過渡時期，還可進行調整；數據更證明，ACFT是衡量官兵順利完成戰鬥任務與訓練，最佳的評估辦法。

報導則分析，很難評估陸軍的體測成績重要性，特別是在諸如步兵與騎兵(cavalry)這類的戰鬥單位。漂亮的體測成績讓官兵有機會得以前往空中突擊或突擊隊學校受訓，並讓官兵晉升機會大幅提升。

此外，雖然超過5成的女兵通過體測；但很少女兵能拿下滿分，僅66名女兵拿下500分以上；相較之下，男性則有31,978人拿下逾500分，最高分為600。

由於之前國會要求陸軍在完成對部隊各族群影響評估前，必須無限期暫停ACFT。如今再度傳出近半女性無法通過體測，屆時陸軍若無法說服國會，恐讓ACFT面臨夭折的窘境。

事實上，陸軍3月下旬時，推出ACFT3.0版。陸軍依舊堅持不分性別、統一適用同一成績標準。陸軍將領強調，戰場上敵人不會管你是男性還是女性。不論男女，只有符合標準的人才能留在陸軍；但成績呈現上，則略有調整，並引進棒式作為懸垂舉腿替代項目。

(中時新聞網)