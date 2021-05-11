金管會透過「境外資金匯回專法」及推動「財富管理新方案」，規劃臺灣能「媲美星港」並取代香港金融中心的地位，經由財管新制吸引資產億元以上高階客戶；第一銀行於第二波開放申請首日向金管會遞件申請，並積極展開準備工作，以確保申請獲准後快速開辦，期許高階財管業務能後發先至，邁向第一。

臺灣受惠於產業發展，高資產客戶數年成長率達9％，臺灣的高資產客戶多為白手起家中小企業主，也是創造經濟奇蹟的幕後功臣。第一銀行指出，高資產客戶最關心的三大議題，分別為「無縫接軌傳承至第二世代」、「企業規模擴充所需營運資金來源」，以及「在經濟環境巨幅變化下保全畢生累積的財富」。

為打造高階財管中心，第一銀行將成立新專責單位「高資產業務部」，瞄準金字塔頂端客群，提供專屬的黃金團隊陣容，集結專業及經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家等，以客戶需求為中心，提供最佳的解決方案，並將選派合適人選至新加坡地區，取得私人銀行業務相關專業認證，以加速達到國際級的財管服務標準。

為提供高資產客戶全方位財富傳承服務，第一銀行正積極規劃結合內、外部諮詢，提供家族辦公室服務；此外，創富也是高資產客戶關切的重點，第一銀行擁有堅強的產品分析及操作投資團隊，規劃與外部專業投資研究顧問機構合作，引進專家市場觀點，並透過演算法，提供客戶最有效率的投資組合藍圖建議，同時藉銀行本身的企業融資優勢，滿足高階財管客戶的各項需求。

第一銀行擁有豐厚的中小企業客戶基磐，連續11年蟬聯國銀「中小企業放款」市占第一殊榮，且一直是國內推動信託及財富管理業務的主要銀行，亦為泛公股銀行財富管理業務表率；面對財富管理業務正式進入新時代，第一銀行表示，除積極推動財富管理業務升級，也將強化客戶風險管理，用心守護顧客資產，期望與顧客共同成長，成為值得信賴的財富管理銀行。

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