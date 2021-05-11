廢棄油槽改裝成中油寶寶裝置藝術，點子全來自中油油品行銷事業部新竹零售中心經理陳有明。（邱立雅攝）

中油光明加油站旁的咖啡店落地窗，可以欣賞廢棄油槽改建的中油寶寶裝置藝術。（邱立雅攝）

中油新竹光明站旁最近出現一座大型的中油寶寶機器人，原來是40年歷史的油槽大變身，請來彩繪藝術家畫上生動可愛的中油寶寶，內部則是浪漫的隧道星空，並用彩色地磚點綴草皮，將廢棄油槽活化再利用，成了新竹科學園區旁新興的熱門打卡點，也是中油首座把廢棄油槽改裝而成的大型中油機器人寶寶。

這座長8公尺、高2.7公尺的油槽已有40年歷史，原本要汰舊換新當作廢鐵出售，但中油員工認為可以再利用，原本想製作成哈比人住的房子，內容量3000公升的油槽切開來一看，發現空間不夠大，於是眾人集思廣益，想了太空船、潛水艇等方案，但與企業文化部相近，最後拍板定案做成彩繪中油機器人寶寶。

這尊顏色以中油紅白藍為主色調的中油機器人寶寶點子全來自中油油品行銷事業部新竹中心經理陳有明，他笑說，Q版造型的中油機器人寶寶，眼睛水汪汪的十分親切，有種隨時招呼客人的感覺，打開兩側的活動門，油槽內部就是浪漫的彩繪隧道星空，很適合坐在裡面打卡喝咖啡，而這座以廢棄油槽改建的裝置也是全台第一個，就在新竹亮相。

陳有明說，這座大型中油機器人寶寶周圍環境則是同仁一同發想，將準備丟棄的地磚重新刷洗彩繪，搭配牆面的彩色幾何圖形，點綴加油站旁草皮上，坐在甫開幕的來速咖啡喝杯咖啡，穿過大面窗戶就能看見可愛的中油機器人寶寶，相當適合拍照打卡。

(中時 )