民進黨立委蔡易餘等人提案修《公益彩券發行條例》，放寬除了銀行外，「彩券專業發行機構」也能發行公益彩券。國民黨團今發聲明批評「公益彩券瞬間變成博弈產業」，並將主動對此案提出「復議」。

蔡易餘提案認為，公益彩券之管理建置發行系統、彩券內容設計、品牌行銷及經銷商通路規畫等，皆與銀行專業差異甚大，拘限由銀行發行營運明顯不適。因此提案除指定銀行外，彩券專業發行機構也能發行公益彩券。

國民黨團質疑，如果開放給一般的民間業者，每周發行量這麼大的公益彩券，發行公司周轉不靈無預警倒閉怎麼辦？且商業銀行必須同時受到金管會監督、銀行法等各種法令規範，包含資本額、資本適足比率等，且違反銀行法受到的罰則遠遠大於公益彩券發行條例，民眾如何信任一個只受「低強度監督」的民間公司，保持彩券公信力且正常發行？

國民黨團表示，當民間公司只為獲利，遊走在法律邊緣有背離公益目的之虞時，主管機關能否即時介入處理，避免成為社會風暴？

國民黨團強調，公益彩券發行目的，除協助弱勢族群外，同時也挹注國家社福財源。目前發行銀行自96年至今，共回饋給政府362億元，全數用於扶助弱勢族群、推展社會福利。足見公益彩券的發行和相關盈餘使用，必須具有高度社會公信力的企業來執行，才能得到全民的信賴。

國民黨團提醒蔡易餘，修法放寬讓民間公司取得發行資格，恐成政府坐視「全民瘋賭」，讓公益彩券變質；全民買希望做公益，「蔡委員莫讓公益變博弈，全民都睜大眼睛盯著看。」

(中時 )