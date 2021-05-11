根據國民健康局統計，54歲以上每4位女性就有1位有尿失禁，但男性也有機會遇到。尿失禁的情形可分為3種，男女症狀不同，因此究竟要用什麼方法才能解決這種窘境呢？堪稱大禹治水的泌尿科醫師高銘鴻，就傳授3個祕訣以及推薦出門的神器，內在、外在同時進行，讓漏尿不再影響你的生活！

泌尿科醫師高銘鴻表示，尿失禁共有3種情況。(圖/截取自youtube)

尿失禁讓人尷尬難以啟齒，嚴重更會影響生活，因此該如何預防及治療呢？在這之前，要先搞清楚你的漏尿狀況是哪一種！泌尿科醫師高銘鴻表示，尿失禁共有3種情況。第一種稱之為「應力性尿失禁」，主要是女性自然產時，胎兒經過陰道將骨盆腔撐大，使骨盆腔結構及括約肌受損，因此平時只要做出咳嗽、打噴嚏等腹壓上升的行為，就會造成漏尿。

第二種則是男性較常見的「急迫型尿失禁」，此類型與精神疾病有關，像是帕金森氏症或多發性硬化症，造成膀胱跟括約肌無法協調，就會發生突然漏尿的情況。男性攝護腺的肥大及女性懷孕壓迫到膀胱，也會造成「急迫型尿失禁」；有些年長的婦女則屬於「應力性尿失禁」及「急迫型尿失禁」的混合型。第三種稱為「溢出型尿失禁」，也就是坊間俗稱的膀胱無力，這與膀胱老化有關，經常覺得尿不乾淨，一直呈現半滿的狀態，因此只要有尿液就會承受不住。

如果你有以上提及的症狀，要記住醫師傳授的3個訣竅！醫師高銘鴻說，第一點就是要成為時間管理大師，意指喝水、排尿都要在固定時間進行，使膀胱產生固定的尿液並在固定時間排空；第二則是成為飲食控制大師，盡量避免飲用容易利尿的咖啡、茶及酒；第三是做兩種運動，第一種是為了減重而做的運動，因為肥胖是尿失禁的危險因子，第二種運動則是凱格爾運動，不分性別都適用的骨盆底運動，藉由收縮骨盆裡的肌肉，改善尿失禁的狀況。

受訪路人真心推薦長時間考試可以穿著紙尿褲應考。(圖/截取自youtube)

有些人屬於以上提及的3種綜合型，這時就很需要外在的輔助，像是使用衛生棉、紙尿布或是活力褲。透過隨機街訪，發現大部分的人認為紙尿褲應該要有良好的吸水力、輕盈、包覆性佳、舒適度、透氣，而且都偏愛一套即穿的款式。產品經理Yui表示，早期是針對臥床者開發的黏貼性紙尿褲，演變至今發展出仍有行走能力的失禁長輩，穿脫方便的內褲型紙尿褲。

挑選好的紙尿褲有7大重點。(圖/截取自youtube)

一件式的活力褲相較於早期黏貼型的紙尿褲，差別在於輕盈、吸收力好、腰圍彈性佳，且使用獨家全新的多層複合芯體的壓核技術，整件更薄、更服貼；就算是臥床者也可以穿內褲型活力褲，因為側邊的貼心設計方便撕開丟棄，解決了脫掉更換的問題。活力褲適合可以自行行走，但有尿失禁問題的朋友，或是長途旅行、疫情期間等特殊狀況，穿上活力褲就能解決漏尿的尷尬問題，但若是尿失禁的情況真的很嚴重，那就要趕緊去找醫師協助囉！

(中時新聞網)