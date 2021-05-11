新北市勞工局與致理科技大學今合辦校園就業博覽會。（王揚傑攝）

新北市勞工局與致理科技大學今合辦校園就業博覽會。（王揚傑攝）

新北市勞工局今（11）日與致理科技大學合作辦理「新北市校園就業博覽會」，現場邀請36家知名企業設攤參加，共釋出超過1700個職缺。由於新冠肺炎疫情升溫，勞工局下午宣布，即日起至6月8日止，包含5月12日宏國德霖科大及5月13日東南科大等徵才活動全數取消。

今天的活動共36家知名企業參加，包括科技業的日月光集團、香港商群邑有限公司台灣分公司等大廠，都開出數位媒體企劃副理等福利優厚職位，爭取年輕朋友青睞，整體職缺數達到1703個。總計今天參與活動346人次，投遞履歷274人次、擬錄用127人，媒合率達46％。

新北市長侯友宜擔任職涯開講嘉賓，侯分享說，他41年都是在做公務人員，一開始選擇做別人都不想當的刑警，鼓勵同學第一份工作找自己開心的事做，因為有熱忱才能夠全心投入，薪資並不是最重要的，展現熱情與態度，才能完成夢想。

現場同學也把握機會舉手發問，學生提問「畢業後要先進修還是先就業？」、「疫情影響原訂出國進修規劃怎麼辦？」，各種問題紛紛出籠。侯友宜也以自己女兒為例，一位女兒在國外邊讀書、邊就業，另一位則選擇直接就業。他從女兒身上看到，在職場磨練一、兩年後，再針對不足的部分加強、深造，因此特別勉勵同學「先就業」、「學習是一輩子的事情」，如果能有職場經驗加持，學習的道路才會走得更遠、更順利。

(中時 )