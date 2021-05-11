出生馬來西亞的鄭潔熙15年前來台求學，畢業後留在台灣成家立業，因擁有開店夢想，在咖啡店磨練了7年之後，勇敢創業。店名52赫茲來自一隻孤單鯨魚的故事，鄭潔熙笑稱自己來台多年的心情就像隻孤獨的鯨魚，尋找同樣頻率的人，但非常感謝自己一路上遇到熱情的台灣人，讓她愛上台灣。

鄭潔熙高中時就讀當地私立學校，老師們都是來台留學返鄉執教鞭，讓她隊來台求學十分嚮往，加上在台讀大學可半工半讀減輕家裡負擔，15年前便帶著家人的期待隻身來台。兩國文化及生活差異不小，也讓鄭潔熙鬧了笑話，她說在馬來西亞不知何謂冬天、何謂厚棉被，第一次在台碰上寒流，冷得她穿上5、6件外套才睡著。

畢業後的鄭潔熙到咖啡店工作，逐漸累積了餐飲服務的能力，也點燃她對於擁有自家店面的夢想，努力了7年後，放手一搏創辦52赫茲咖啡店。提及開店過程的艱辛，鄭潔熙說當一決定要開店，每天眼睛一睜開來就是燒錢，在經濟與時間的壓力之下，讓她如今回想都備覺辛酸。

對於一手創辦的咖啡店名取為52赫茲，鄭潔熙解釋，52赫茲來自一隻頻率相異同類的鯨魚尋找同伴的故事，她認為自己從馬來西亞來台，從孤單寂寞，到交到很多好朋友，甚至在工作上也與不同年齡族群的朋友相互交流，就像這隻鯨魚一樣，她感謝台灣人的熱情友善，讓她真正愛上台灣這塊土地。

(中時 )