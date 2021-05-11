從面相角度來看，一個人的性格往往能反映在長相上，運勢命理網站「知命命理」分析，小嘴巴、連心眉、尖鼻頭、眼距近、嘴唇薄、三角眼、小眼睛的男人都不能嫁，因為這些面相象徵他們不是個好對象，事業難有成就，性格尖酸刻薄，和他結婚難以獲得幸福。

▍1.嘴巴超小的男人

男人臉大嘴巴小的面相，象徵嘴巴很會說甜言蜜語，尤其是對有錢的老女人，讓這些女人神魂顛倒，在他身上花再多錢也不手軟。但嘴小的男人很難自立，有吃軟飯的傾向，即使有成就，也大多是靠女人才成功的。

▍2.眉毛連在一起的男人

眉毛中間距離非常近、幾乎要碰在一起，在面相上叫連心眉，這樣的男人很愛鑽牛角尖，不但在感情上如此，就連在工作上也不能敞開心胸共事，做事往往出於私心，不能公平、公正行事，心胸狹窄，容易嫉妒別人，很愛記恨。

▍3.鼻頭尖明顯的男人

鼻頭尖尖、鼻樑骨感、鼻型尖細的男人，天生習慣斤斤計較，凡事都要挑剔，而且無論別人做什麼，永遠都看不順眼。如果鼻頭尖尖並且下垂，呈現鷹鉤鼻的狀態，這樣的男人最虛榮，過於重視自己、在乎自己，最容易表面一套，背後另一套，通常只考慮自己，忽略家人和伴侶的感受，性格自私。

▍4.眼睛距離過近的男人

兩眼距離很近，這樣的男人往往心胸狹窄、刻薄，看問題只看眼前利益，沒有長遠的眼光，做事急功近利，無論遇到什麼事，都不能以大局為重，眼光非常狹隘。

▍5.嘴唇過薄的男人

男子唇太薄象徵不重視享受，做事偏於苛刻，缺乏包容心，很愛計較，說話言不由衷，對自己說過的話從來不負責任，不夠正直，甚至尖酸刻薄，做人處世非常挑剔。

▍6.三角眼的男人

三角眼的男人很精明能幹，是一個非常好的管理者，但是也擅長運用手段，屬於有仇必報的類型，眼型越三角手段越厲害，做事越狠。面對這種面相的人需要時時小心，在他的面前做事要謹慎，不要得罪他。

▍7.眼睛非常小的男人

凡是眼睛特別小的，醒著看起來也像沒睜開的，心眼都不是很大，處世過於計較，而且心裡容不下別人。嚴重的會偏執，做人缺乏道義，狠毒刁鑽。

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(中時新聞網)