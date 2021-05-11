為確保在邊境衝突中不會落入下風，中國大陸和印度已分別於邊境後方部署最新銳的殲20與「飆風」（Rafale）戰機。《歐亞時報》（The EurAsian Times）分析，若雙方發生空中武裝衝突，大陸殲20將嘗試打擊印度重要作戰資產，印度飆風則會試圖將殲20拖入視距內空戰，以活用其機動性和先進武器優勢。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）先前報導，為因應印度於拉達克（Ladakh）邊境後方部署新購得的法製飆風戰機，中國大陸已將殲20戰機前進部署至西藏和新疆的空軍基地，並據稱多次於海拔超過4400公尺的稻城亞丁機場進行測試。

《歐亞時報》指出，由於殲20注重正面匿蹤效果、長遠航程、高速性能等特性，若中印雙方發生空中武裝衝突，殲20的主要任務將是為共軍傳統戰機與轟炸機標定目標，以及攻擊印軍雷達、防空系統、空中預警管制機、空中加油機等重要作戰資產；由於印度空軍的空中預警管制機和加油機數量極為有限，只要減少1架，都將對作戰造成嚴重影響。

不過目前仍不確定殲20是否能適應高海拔環境，加上共軍主要空軍基地與實際控制線（LAC）的距離較遠，將導致殲20和其他共軍戰機的作戰半徑和武器酬載受到影響。另外，由於已獲實戰驗證的飆風具備出色機動性、有限的匿蹤能力、SPECTRA綜合電戰系統，以及不可逃逸區和射程表現皆極為優異的流星（Meteor）飛彈，對比尚無實戰經驗的殲20，將有機會在空戰中佔到優勢。

因此《歐亞時報》認為，考慮到中印邊境嚴峻的自然環境，以及在基地位置上的劣勢，中國大陸應會繼續目前傳統邊境對抗的模式，在非必要之下，不會輕易挑起空中衝突。

(中時新聞網)