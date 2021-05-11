高檢署先前大動作表示，要為受冤死亡的銀行經理諸慶恩平反，提出再審聲請，但台灣高等法院認為，諸男在2003年因病死亡後，最高法院判決不受理，檢方主張諸是有罪判決定讞，要求再審改判無罪，沒有理由，駁回檢方的聲請。

高院裁定駁回再審聲請有4大理由，首先是依法有罪的判決，是以實體上為有罪且已確定者為限，倘屬程序上判決，因不具實體之確定力，縱經判決確定，仍不得以之為聲請再審之客體，諸慶案不符合法定要件。

其次，諸慶案也不是刑事訴訟法規定「其經第二審確定之有罪判決」的要件，檢方聲請主張諸男應受無罪判決，聲請再審，與刑事訴訟法第420條、第421條規定之聲請再審之要件均不合。

另外，當年檢察官針對諸慶恩有罪部分之法條適用予以爭執，上訴最高法院，是合法的第三審上訴；檢察官上訴範圍，及於高院判決關於諸慶恩有罪及不另為無罪諭知的判決全部，當年檢方合法上訴後，最高法院因被告死亡判決不受理，現在檢方無法聲請再審。

(中時 )