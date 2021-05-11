台商回流投資，科技廠辦建案增加；2020年房地產銷售佳，今年開工率提升，對預拌混凝土需求大增，預拌混凝土廠首季業績大幅成長；環泥（1104）第一季稅後淨利2.29億元，比去年同期成長近四倍、國產建材（2504）首季稅後淨利5.51億元、年增1.05倍，創下同期歷史新高。

由於科技廠辦工程持續進行中，環泥、國產都預期，第二季發貨量還會增加，營收獲利還有成長空間。

環泥第一季的稅後淨利2.29億元，年增396.6％，EPS 0.35元；國產建材首季稅後淨利5.3億元，年成長97.7％，EPS 0.45元。

環泥統計2021年第一季整體預拌混凝土發貨量約在40萬立方米；環泥表示，以目前手中預拌混凝土的訂單量來看，第二季每個月發貨量應該會達14～15萬立方米，比第一季多出超過一成。

國產表示，包括台積電等「護國群山」科技大廠，在南科、竹科等全台各科學園區，展開大興土木、積極擴廠工程，半導體產業群聚效應發揮下，台灣「西部矽廊」隱然成形，帶旺周遭房市與其供應鏈營建產業的熱絡發展，帶來非常龐大的混凝土需求，讓國產出貨量迭創新高。

看好這波科技廠辦建案將可帶動台灣整體預拌混凝土產業景氣大好，國產表示，手中庫存訂單已經上看二年以上。

(工商 )