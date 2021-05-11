國片《山中森林》目前正在萬里海邊拍攝，11日演員金馬影帝李康生、金鐘視帝黃遠、吳震亞和導演姜寧受訪。李康生在電影中飾演本土幫派大哥，身上刺青彩繪面積大約一件T恤加上短褲大小，他說：「我因為這樣曾經十天沒洗澡，只能擦澡，之前拍《沙西米》，天氣太熱，睡覺起來發現刺青印在床單上。」

導演姜寧透露，為免李康生刺青彩繪糊掉，開鏡第一天就拍李康生和李千那的床戲，「還拍到有人受傷送醫」，被問是否床戲太激烈？「所有工作人員都很激烈，不是只有演員，工作人員造成演員受傷。我只能說，李康生拍床戲的危險度，比海上打鬥高」，至於是誰受傷，姜寧賣關子不透露。

吳震亞（左）指導黃遠和李康生動作和走位。（粘耿豪攝）

李康生在電影中飾演本土老大，黃遠則飾演外來幫派首領。（粘耿豪攝）

李康生和黃遠當天在漁船上拍攝打鬥的對決重頭戲，黃遠表示自己受過武術訓練，學過四年的少林武術，也會泰拳，一旁的李康生聽得面色凝重，黃遠笑說：「我不會真的打康哥啦，我會去打欄杆。」

李康生說話和步調慢，被問對決黃遠要怎麼出招，開玩笑說會使出「樹懶拳」，「我都是讓小弟去肉搏，我是老人，老人開槍，沒子彈再上場打。」吳震亞除了是電影中的關鍵角色，同時也擔任演員們的武術指導，他表示漁船上的大場面打戲驚心動魄，值得觀眾期待。

吳震亞（左起）、李康生、導演姜寧、黃遠一起受訪。（粘耿豪攝 ／ 場地提供 薆悅酒店）

黃遠片中造型臉上有大量刺青，相當醒目，他說日前去便利商店買東西，店員被他滿臉刺青嚇到，「店員神情緊張，連是不是會員、要不要點數都沒問就匆匆結帳」，黃遠笑說：「朋友問我臉上是真的刺青嗎，我騙他們說真的，他們還信以為真說超適合我的。」黃遠被問是否真的想在臉上刺青，他說：「會想啊！但要等我沒有做這行的時候，我已經被經紀公司要求不能再刺青了。」黃遠為片中角色勤做功課，看很多毒品和運毒紀錄片，體悟出「販毒幫派沒有一個人能相信，只要利益夠多，不會有交情。」

(中時 )