板橋國小學生今到板橋戶政事務所校外教學，體驗戶政人員的一天。（板橋戶政事務所提供）

板橋國小學生今到板橋戶政事務所校外教學，體驗戶政人員的一天。（板橋戶政事務所提供）

新北市板橋國小今（11）日至板橋戶政事務所校外參觀，戶所帶領28位小朋友們認識各項戶政便民措施，體驗戶政人員的一天。戶所更特別設計有獎徵答，讓小朋友認識國民身分證、門牌等戶政工作，小朋友們認真聽講、踴躍舉手搶答，開心領取多元宣導品，氣氛相當熱絡。

板橋戶所主任盧碧蘭表示，戶所各項業務與民眾生活息息相關，為推廣戶政常識，拉近與民眾的距離，每年的校外參訪透過寓教於樂的方式向下紮根，除了規劃以說故事的方式介紹戶政業務，並設計生動有趣的闖關遊戲，讓小朋友體驗戶籍登記工作，並進而認識瞭解日常生活中常接觸的身分證、門牌、戶口名簿等功能。

參訪過程中，首先體驗平日的志工服務工作，小朋友協助民眾抽取號碼牌、引導至櫃臺辦理，可愛模樣逗得旁邊民眾笑聲不斷，小朋友活潑的朝氣也讓辦公廳充滿歡樂氣氛。板橋國小更致贈感謝狀，感謝戶所每年規劃的一連串有趣遊戲，讓小朋友成為戶政達人。

盧碧蘭說，板橋國小自2013年開始，每年安排學生至本所進行校外參訪，今年因受新冠疫情影響，參訪人數也由往年的80位限縮至28位，並全程佩戴口罩、酒精消毒，做足防疫措施。

(中時 )