大陸一名曾是北京某大學校花人妻，婚後進入世界500大知名建商綠地集團任職秘書，卻因丈夫長期在澳洲工作，不甘寂寞，與公司陳姓高層偷情，還懷了對方的孩子，去年遭史姓丈夫在網路上揭發姦情後，人妻發文認錯：「我犯了女人都犯的錯」、「我只是把他（指史姓丈夫）當備胎，即使結了婚，隨時也會被取代」。史姓人夫4月30日正式提出離婚並提告。

史姓人夫去年5月間以真實姓名，揭發張姓校花嫩妻出軌綠地集團陳姓高層，他表示，他2016年在北京與張姓妻子相識交往，妻子是北京某大學校花，畢業1年後，2人在澳洲登記結婚，2020年1月2人回大陸登記為夫妻。

史姓人夫表示，他與妻子在大陸登記結婚後，2人隨即回澳洲過春節，妻子2020年2月就回大陸綠地集團工作，還被陳姓高層安排擔任秘書，同年4月17日得知妻子出軌，2天後，妻子向他坦承懷了陳姓高層的孩子。

人夫蒐集到妻子與陳男的出軌證據後，去年以實名公開揭發2人姦情，張女面對網上洶湧的譴責聲浪，在平台上發文表示「我與史xx已經沒有任何感情了，很抱歉，我把他當作備胎，畢竟長時間異地分居，作為一個女孩子，我需要人陪，我犯了大多數女孩子都會犯的錯誤，我現在沒有工作了，家人也因我受傷，請放過我。」人夫今年4月30日正式對妻子提告通姦、騙婚，北京市昌平區人民法院已正式受理此案。

(中時新聞網)