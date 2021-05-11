台股今(11日)收在16583.13點，重挫652.48點，為史上第3大跌點，成交值也創下7148億元的歷史新天量，分析師直言，短線操作會比較辛苦，尤其要注意落下的刀子不要接、不要融資交易，以及應嚴設停損停利點。

台股今日開低走低，盤中傳出本土疫情升溫，使市場出現恐慌性下殺，摩爾投顧分析師陳昆仁表示，今日電子股成交比重比昨日又更低，僅占37.71%，在電子資金比重不高，傳產、金融又面臨修正，加上現在台股在萬六、萬七之上震盪幅度難免會劇烈些，而之前熱門的陽明、萬海開高走低，盤中最低時重挫774.74點，外資賣超423.87億元，讓這個盤變得比較麻煩，雖然經過短線修正後，未來行情仍可期待，但目前最好還是先避開。

陳昆仁說明指出，大盤指數昨日還守在月線之上，今日就帶量跌破月線，收盤雖然守在季線之上，但從去年10月開始，一直到今日是第一次回測季線，如果融資能因此減少，對後市比較好，但現在還是需要看疫情發展。

台股在上周前3天重挫近千點，今日又大跌652點，不少散戶可能又被套在高檔，陳昆仁因而給投資人3大叮嚀，一是落下的刀子不要接，二是不要用融資交易，三是應嚴設停損停利點。他表示，現在很多電子股可能已經超跌，但因為盤勢還在下跌，建議空手的投資人再等一下，因為在下跌的過程中難免有一定的賣壓，在落底前，仍有可能被砍到相對低點，因此千萬不要去接落下的刀子。

至於手中有持股的，陳昆仁表示，如果手中持股已有獲利，可以適度地獲利了結，務必嚴設停損點，未來手中才有足夠的資金可以承接，當然此時更不適合用融資等信用交易。

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(中時新聞網)