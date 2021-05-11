高雄市長陳其邁周五將進行市政總質詢，但有議員提議休會，因應防疫。（本報資料照）

隨著國內疫情升溫，防疫全面升級。不過，高雄市議會本周五將進行市長市政總質詢，民進黨高市議員林智鴻就建議高雄市議會乾脆「休會」配合防疫，但高雄市議長曾麗燕今（11）日表示，議事廳內的人數可控制在百人以下，符合防疫標準，會議還是可以繼續。

林智鴻指出，由於出現感染源不明本土病例，國內疫情升級，未依規定戴口罩要開罰，並停辦室外500人、室內100人以上集會，集會也需落實人流管制。

林智鴻提到，現正值議會會期期間，本周五將開始進行市長市政總質詢，屆時市長與市府團隊、各局處官員、議會聯絡員、議會各處室主管同仁都會聚集在議會室內空間，人數恐將超過100人，因此呼籲用最嚴格的標準看待疫情，議會應該休會。

對此，高市議長曾麗燕認為，目前議事廳內備詢官員人數有限，就算總質詢場內議員人數也不多，議事廳內人數未達百人，況且場內先前已做好防疫隔板等設施，議會對人流進出也有量體溫、實名制等管控，因此無休會防疫必要。

民進黨高市議會黨團總召鄭光峰則表示，林智鴻的提議純屬個人建議，並非黨團決議共識，畢竟今天才爆出新增7例本土個案，必須再與議長、其他黨團協商討論。

(中時 )