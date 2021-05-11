導演黃胤毓收到副總統賀電又驚又喜。（希望行銷提供）

台灣紀錄片導演黃胤毓繼《海的彼端》後，再推出紀錄片《綠色牢籠》，講述戰前「西表礦坑」的台灣移民打拼史，以影像記錄橋間阿嬤一生如何面對大環境的殘酷命運。黃胤毓5年前推出《海的彼端》時，當時擔任台南市長的賴清德便以台南市府名義包場，並出席台南場首映會，力挺導演黃胤毓，大讚電影踏實溫暖有感情，有如讀一本歷史。這次《綠色牢籠》於11日舉辦首映會，賴清德雖然因時間因素無法出席，但依然相當有心的寄了賀電來預祝首映會圓滿成功，收到賀電的黃胤毓又驚又喜表示：「副總統在百忙之中還願意傳賀電來，已經是我們電影莫大的榮幸了！真的非常感謝他的心意！也希望這部片能為台灣歷史留下一段註解。」

《綠色牢籠》的影片背景與「礦坑」議題有關，其實副總統賴清德就是出身於礦工家庭，也曾在接受媒體採訪時提及對礦坑生活印象深刻，這次賴清德雖未能出席首映會，但特地傳來賀電給導演黃胤毓，並在文中鼓勵黃胤毓，「貴公司自成立以來，致力台灣移民題材，刻畫歲月記憶痕跡，展現生命韌性活力，豐厚影視產業發展，精勤惠群、殊值嘉勉。際此，敬祝活動圓滿成功。」相當有心！

導演黃胤毓致力於拍攝移民歷史，為了取材移居沖繩，近日傳出《綠色牢籠》全篇拍攝地西表島，以及奄美大島、德之島、沖繩島北部等地，有望於今年7月登記成為世界自然遺產，成為繼鹿兒島屋久島、白神山地、北海道知床、小笠原諸島後日本第5處世界遺產。對此，黃胤毓感性表示：「雖然幾年前就已知道西表島很可能要被登入世界自然遺產，但如今這一座我們因為拍攝這部片而很熟悉的島，也即將會因為被登入世界遺產而被更多國內外的觀光客所認識、拜訪，心情格外複雜。希望日後當台灣人有機會前往西表島時，能透過這一部片的力量，在看見壯闊神秘的美景之時，也能看見這座島嶼和台灣之間千絲萬縷的複雜歷史，也不忘記這座島上曾有許多台灣礦工奉獻生命及青春，屬於「綠色牢籠」的歷史過往。」

(中時 )