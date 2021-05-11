因應疫情警戒至第二級，5月份演出節目已有多數取消，包括紙風車劇團，在6月8日前共取消29場，其中13場演出包括368兒童藝術工程、中信點燃生命之火戲劇巡演、風管處、高雄觀光局等單位邀演，以及紙風車青少年反毒戲劇工程到6月10日為止的16場演出

國家兩廳院主辦節目包括唐美雲歌仔戲團《光華之君》，陳弘洋Ｘ吳子敬Ｘ邱柏翔《半金屬》、林陸傑《Role Play》、NTCH togo雙管琴下──管風琴二重奏、噪音印製《虛擬日常》、周翊誠《百年之囚》，自即日起暫停銷售，5月13日將另行公告因應措施。

此外，因應中央流行疫情指揮中心，台北市政府也同步防疫升級，室內100人以上、室外500人以上活動停辦。台北市立交響樂團5月份售票音樂會，包含5月13日《維也納餘香》、5月24日《響亮青春》、5月28日《炫技奈迪希》、5月29日《布拉姆斯的微笑》及《前進的力量》及相關講座活動皆取消。

(中時 )