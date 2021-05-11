新冠肺炎疫情進入社區感染，新北市升級二級警戒，新北市長侯友宜指示加強大眾運輸清潔消毒密度與次數，公車由2小時一次再加密為每班次全面清消，交通局也要求共享車業者加強車輛消毒防疫措施，若未配合落實，不排除要求關閉租借系統，因防疫視同作戰，不可鬆懈。

交通局今下午派員前往三重客運新莊中港站、國光客運五股站、台北客運蘆洲站和中興巴士泰山站，督促客運業者務必加強大眾運輸清潔消毒的密度與次數，由2小時一次全車清潔消毒加密為每班次，扶手、座椅、握環、驗票機等乘客最易碰觸的地方，務必做好消毒防疫工作。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，市長在下午防疫會議宣布新北市升級二級警戒，交通局立即通知全市15家客運業者全員提升防疫措施，加密清消，同時督促駕駛員務必提醒乘客先戴口罩再上車，車上全程戴好口罩，並禁止飲食。

交通局也說，除將持續嚴格督促公車、計程車、新巴士及藍色公路等大眾運輸加強防疫措施，也已請共享車業者務必加強車輛清潔消毒作業並作成紀錄，交通局將派員稽查，若有疫情嚴重或防疫作業未配合落實，則不排除要求關閉租借系統，以示警戒。

(中時 )