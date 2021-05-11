台灣人從小喝到大的國民碳酸飲品「維他露P」，今年滿65歲囉！為了歡慶品牌年度盛事，維他露P特地換上新裝，推出全新「復古時尚繽紛版」包裝，讓人耳目一新。

復古時尚繽紛版的維他露P，以早期的復古LOGO，配上活潑的色塊排列，新舊元素相融下，意外激盪出復古時尚新感受。熟悉的味道搭配全新包裝，無論是老粉絲或是新粉絲，都能同時滿足暢快感和新鮮感。

金黃色的維他露P不只含有維他命B2的元氣，還有其他充滿活力的元素，搭配碳酸的暢快氣泡，給你滿滿能量，香甜中帶點微酸的口感，解渴又消暑。夏天喝維他露P，讓你在炎熱天氣更有活力。

金黃色的維他露P含有維他命B2。（圖／品牌提供）

為歡慶65周年，品牌特別推出抽獎活動，買維他露P月月抽復古時尚選物，「偉士牌機車」和「大同電鍋」任你抽。維他露P復古時尚繽紛版共有250ml與610ml兩種容量，即日起於全台各大通路繽紛登場，快相約朋友一起大口喝下維他露P，重溫兒時熟悉的好味道。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看維他露P換上「復古時尚繽紛版」包裝！

★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得維他露P復古時尚繽紛版610ml*1箱(24瓶入)

★公佈時間 ｜ 2021/5/19

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

(中時新聞網)