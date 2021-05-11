遊戲廠商樂意傳播（7584）預計將於12日於登陸興櫃，參考價63元，成為遊戲類股興櫃新兵，也是近年來少數掛牌的遊戲業者。樂意傳播主要從事電腦線上遊戲及手機遊戲代理與網路遊戲平台經營業務。與其他遊戲代理廠商不同，樂意傳播主要是營運經典遊戲，董事長梁敏永表示，台灣遊戲市場動能強勁，今年將持續推出新遊戲與經典遊戲，期望擴大營運觸角。

樂意傳播2020年稅後純益7,394萬元，每股純益6.83元，董事會決議通過發放3元股利（現金股利1元、股票股利2元），配發比率43.92％。截至今年前4個月樂意累積營收累計1.85億元，較去年同期成長14.91％。

樂意成立於2012年，資本額為新台幣1.10億元，2014年推出自己的平台「快樂玩」，多款遊戲也陸續上線。隨後樂意獲得韓國遊戲大廠Hanbitsoft策略性投資，Hanbitsoft對樂意持股約6.21％。

樂意董事長梁敏永為韓國人，過去曾在韓國遊戲大廠NCSOFT工作十多年，在台灣也生活超過十年，相當了解台灣玩家遊戲的習性與偏好。梁敏永表示，樂意2012年在台灣設立公司，2016年即到日本成立子公司，日本據點去年營收7,200萬，占營收比重約13％，未來也將會是樂意發展海外市場的重要據點。

樂意傳播2017年營業額突破2億元，後來逐年成長，至2020年營收已達5.71億元，年增幅度達到62.39％。梁敏永表示，台灣遊戲市場規模在全球排名第15，亞洲排名更是第五名，是不小的市場，其中，台灣遊戲玩家人口占總人口數量達63％，是相當有潛力的市場。

樂意傳播雖然做的是遊戲代理營運，不過與其他代理公司不同的是，樂意主要是經營經典遊戲為主力，例如過去像是經典遊戲《TERA》、《彩虹島物語》等，梁敏永說，經典遊戲仍然對玩家有相當大的吸引力，把經典遊戲拿回來二次發行再營運，生命周期可以更長，相較於高度依賴新作品的營收模式，穩定性更高。

目前樂意共營運21款遊戲，其中包括14款端遊如《十二之天膩》、《新熱血江湖》、《TERA》等，其中有13款都是經典遊戲。手機遊戲部分則包含電腦線上遊戲改編的《十二之天M》、《勁舞團M》、《熱血江湖M》等。梁敏永說，樂意平均服務每款遊戲期間是4年，較許多新遊戲壽命長，也是樂意主要的營運模式。

展望今年營運，梁敏永表示，今年上半年已推出兩款手遊、一款端遊，之後預計將再推出兩款端遊以及一款手遊，預期營運表現有望再增溫。

(工商 )