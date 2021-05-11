針對疫情進入社區傳播，已提升疫情警戒至第二級，國票金控召開內部防疫升級措施會議，訂六大防疫注意事項，及今年股東常會的因應做法，但若金管會發布相關規定，將完全依循辦理。

國票金控表示，該公司會議訂出「防疫措施及社交距離注意事項」，一是全體員工進入金控大樓及辦公區域工作，每日應配戴口罩及配合上午及下午量體溫，且務必使用酒精性乾洗手液。二是於個人座位區工作時，可卸下口罩，但遇有他人因洽公接近時，雙方應自主維持適當社交距離，如有必要，仍應即時配戴口罩進行討論及互動。

三是各項會議召開時，或於密閉空間進行討論時，應配戴口罩出席。四是訪客（客戶、廠商、顧問等）進出公司大樓需配戴口罩，並配合量體溫及使用酒精性乾洗手液，另需留存所有訪客實名紀錄（姓名、連絡電話及住址）。

五是減少外部訪客不急需的拜會行程。六是請全體員工持續注意衛福部防疫訊息，若與疫情病患或隔離者有接觸史，應盡速回報行政處，以降低病毒及細菌的感染風險，保護自身及共事同仁的健康。

國票金控指出，針對今年股東常會的防疫措施，該公司先訂出備案，即如果疫情升高到二級沒有結束，將針對有可能超過100人的集會，另做一個使用同一層樓分散的會議室，然後同步直播的方式處理。如果疫情在股東常會前結束，也將繼續按照CDC或金管會公布的狀況處理，即完全依循金管會公布的規定來實施。

(工商 )