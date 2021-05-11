護理師出身的雲林縣長張麗善（第二排左五），到雲林縣北港鎮媽祖醫院祝護理人員護師節快樂。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善11日前往曾服務的雲林縣北港媽祖醫院，提前祝福護理人員5月12日護師節快樂，張麗善本身為護理師，從事護理工作20餘年，是少數護理人員出身的縣長，她強調護理工作很辛苦，但也讓人視野與心靈更寬廣，從政後她秉持護理人員的初心，充滿熱情與使命感繼續為大家服務。

張麗善表示，曾身為護理人員，所以能夠體會其中的冷暖、疲憊與壓力，目前雲林縣的護理人員大約4000名，其工作繁複又瑣碎，既要精確執行醫囑，還要撫慰病患、協助家屬解決問題，目前更要面對防疫工作，非常辛苦，在此向護理人員致上最高的敬意。

張麗善說，她護校畢業後到很多醫院實習，1998年結婚回到雲林北港媽祖醫院服務，發現雲林醫療資源相對不足，民眾醫療常識也不足，預防勝於治療的觀念有待加強，因此投入預防醫學，全力宣導衛教保健，幫助民眾活得更健康、長壽。

張麗善不僅是護理師，還領有助產師執照，她說護校要接生40名新生兒才能畢業，護理工作一路走來，不論在精神科、內科、外科、加護病房、急診室實習，面對生老病死，讓1個人很快就成長，視野與心靈也不一樣，能夠面對各種情況，對她日後從政服務大眾幫助很大。

張麗善的媽媽曾對她說，護理工作很辛苦，為什麼要當護理師？她說這工作很棒，可以幫助別人，又可以累積功德，還有穩定的收入，這麼好的工作要去哪裡找。她很熱愛這份工作，並在從政後把護理工作的熱情擴大到全雲林縣。

張麗善強調，護理工作讓她奠定對大眾事務的熱情與關懷，這也是護理人員的初心，本著這份初心，就會有源源不絕的熱情、使命感、方向感，因此從來不會覺得倦怠、不會覺得疲累。

(中時 )