供5停2限水措施，可能造成復水時水壓變大，大里仁化路周邊，老舊水管承受不住而常爆管，寶貴水資源嚴重浪費。（黃國峰攝）

自來水公司規劃中市大里區仁化路、長春路、北湖街等包圍區域內的水管，全面汰換，以徹底解決此區域老舊水管漏水及爆管問題。（何欣純服務處提供／黃國峰台中傳真）

中市大里區仁化路周邊的自來水管線，近30餘年未更換，又遇大旱，停水、復水交叉影響，常因水壓過大而爆管，嚴重浪費水，立委何欣純已爭取汰換周邊管線，總經費9千多萬元，預計7月起分段汰換，11日邀集自水公司、市府相關單位，向當地居民說明工程注意事項，並呼籲尚未申請自來水的住戶可一併申請。

因台中限水供5停2措施，可能造成復水時水壓變大，老舊水管承受不住而爆管，大里區仁化里長陳宗興、東湖里長賴樹清也曾反映，爆管不止嚴重影響當地居民用水，還妨礙交通造成安全問題，里民怨聲四起。

自來水公司盤點表示，因早期為快速推廣自來水，早年埋設的水管皆為塑膠管，這些管路至今也近30年了，無法承受較大水壓，因而規劃仁化路、長春路、北湖街等包圍區域內的水管，全面汰換，以徹底解決此區域老舊水管漏水及爆管問題，汰管後可穩定水壓與提升用水品質，目前編列汰管總經費約9千多萬元，總長約8公里，同時也全面同步汰換住家用戶的外管線。

中市立委何欣純表示，工程前後約需310個工作天，要求相關單位趕在今年7月進場施工，為儘量不影響民眾用水及交通，採分段施工，每日施工進度約30至50公尺（含開挖、換管再回補），但因為施工一定會影響出入交通安全，也要求施工單位必須要在進場前召開施工說明會，並做好相關道路安全措施，自水公司也要做到不影響日常用水的供水措施。另也呼籲尚未裝設自來水的住戶，可趁此機會申請，因開挖的路修費，趁此可由政府買單，也有2分之1的管線補助款，現在裝是最划算了。

(中時 )