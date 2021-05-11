新冠肺炎疫情持續延燒，讓人感佩堅守在第一線的醫護人員，明天（12日）是國際護師節，創世基金會祝福全國護理人員「護師節快樂」，同時也對長年堅守崗位，守在植物人身旁的創世護理師致上最高敬意。

創世基金會全台17所安養院、3個分會中，目前共有150位專業護理師，如同照護家人般，運用護理專業、發揮南丁格爾的精神，日夜輪值守護植物人。使命感，讓創世護理師不僅是植物人依靠，更是家屬的精神支柱。

在創世基金會服務超過12年的護理師王惠玫，長久下來身體開始出現腰痠背痛、腕隧道症候群的狀況，讓她萌生退意，但2年前她因病開刀，在病床上才發現，原來當自己生活無法自理，只能依靠他人照料時，心中的恐懼及無助感，讓她重燃初心，決定要繼續留下來服務，用自己的力量給植物人舒適安心的照護環境。

創世基金會長期耕耘清寒家庭植物人照護，目前板橋院安養約50位植物人，免費提供近130多位植物人家庭到宅服務。盼徵求具有服務弱勢族群使命感，有耐心、性格樂觀正面積極的朋友，一同加入創世護理人員行列，攜手照拂更多弱勢植物人朋友及其家庭。

(中時 )