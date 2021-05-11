雲林縣政府舉辦鐵馬尋寶活動記者會，邀民眾探訪顏思齊開台400年歷史。（張朝欣攝）

雲林縣政府結合顏思齊開台400周年紀念推動區域觀光旅遊，11日在雲林縣水林鄉公所舉辦「顏思齊開台400周年，金水164鐵馬尋寶騎」記者會，宣布6月12日將在縣道164線金湖至水林這條文化絲路上舉辦自行車活動，帶領民眾探訪顏思齊在北港、水林地區的開台足跡。

雲林縣長張麗善表示，「顏思齊開台400周年，金水164鐵馬尋寶騎」全程40公里，是全台唯一以地方宗教文化為主題的自行車路線，由北港運動公園出發，第1站到媽祖信仰中心北港朝天宮，一路經過北港顏思齊紀念碑、164滯洪池、水林顏思齊故事館、口湖遊客中心、宜梧滯洪池、成龍溼地等知名景點。

張麗善邀請全國自行車愛好者，一邊騎自行車、一邊欣賞雲林海線特有自然生態及優美景觀，也希望在後疫情時代推廣低碳環保的綠能旅遊，進一步推動2021雲林旅遊品牌，同時強化綠色旅遊、運動、健康觀光及慢遊的永續旅遊精神。

縣文化觀光處長陳璧君指出，交通部觀光局推廣「2021自行車旅遊年」，縣府則推出雲林在地4條適合親子騎遊的自行車主題路線，包括「與神同行，騎福朝bike」、「真愛密碼，1799幸福公路」、「濁溪南岸，夢田154」、「顏思齊開台，金水164鐵馬尋寶騎」。

6月12日「金水164鐵馬尋寶騎」自行車活動報名完全免費，活動路線中於北港朝天宮及口湖遊客中心設置打卡點，讓車友停下腳步，體驗雲林的文化歷史。此次活動也將為9月的顏思齊開台400周年活動及雲林單車嘉年華活動暖身，屆時希望吸引更多的遊客到雲林文化絲路，悠騎單車發現雲林之美。

(中時 )