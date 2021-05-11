中央流行疫情指揮中心今（11日）一口氣宣布新增7例本土確診個案，其中包括2起不明感染源事件，其中一起更是多達5人的群聚感染，指揮官陳時中坦言，台灣以進入社區感染階段。台大感染專家李秉穎醫師認為，依據本土疫情爆發時序，不排除和華航群聚有關聯，社區內恐有隱形傳播鏈存在，民眾應提高防疫警覺。

今日新增7名本土感染COVID-19案例，創下單日最高紀錄，且6例皆和華航群聚無關，其中1例是機師家人、1例為蘆洲、5例則為發生在宜蘭羅東的遊藝場群聚感染。陳時中表示，今日本土案例中，有6例尚無法確認感染源，初步判定和華航群聚的關聯性低。

中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎。（資料照/李柏澔攝）

對此，台大感染專家、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎醫師接受媒體聯訪時指出，目前已出現2個不明傳染源的群聚事件，表示社區一定有「沒辦法被確認的傳染鏈存在」。從本土疫情先後從華航、諾富特群聚，接著才爆發本土未知感染事件來看，李秉穎坦言，「不排除說這2個事件有關係」，但目前尚無法確認為同一事件，需待相關病毒分析出來後才能確定。

李秉穎表示，由於確診者在做匡列調查時，隔離前可能去過很多地方，和一些人接觸的時間又很短暫，因此沒有辦法做到百分之百匡列，甚至不用到面對面接觸也都有傳染可能，呼籲大家近期要提高警覺。

針對今日7例本土確診創下台灣疫情新紀錄，指揮中心因應社區傳播風險提高，將疫情警戒提升至第二級。指揮官陳時中指出，這波疫情警戒將觀察到6月8日，共兩個潛伏期。呼籲民眾在這段期間應避免出入人多擁擠的場所、高感染傳播風險場域，且須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定或勸導不聽者將嚴格開罰。

疫情警戒提升至第二級，集會活動、營業、個人及外出皆受管制。(指揮中心提供)

(中時新聞網)