鳳凰花開又到畢業旺季，經濟部加工出口區管理處，為協助企業覓得好人才，特在畢業季前夕超前部署舉辦聯合徵才活動；前鎮、台中港、楠梓及屏東科技園區陸續於5月13日、18日、28日及29日舉辦現場徵才活動，共釋出逾1600個職缺，歡迎各校畢業生前往應徵。

經濟部加工出口區管理處指出，本月首場徵才活動於前鎮科技園區登場，將於5月13日（星期四）上午9時30分至11時在高雄分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區中一路2號後棟2F）舉辦現場徵才活動。

參加徵才的廠商有華東科技、天二科技、光頡科技、旭宏科技、頎邦科技、奇鋐科技等6家公司，職缺項目包括設備工程師、研發工程師、生管助理管理師、品管檢驗員、生產作業員…等，部分廠商更提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計提供205個職缺。

第二場徵才活動則於台中港科技園區辦理，將於5月18日（星期二）上午10時至12時30分在中港分處3樓訓練教室（台中市梧棲區大觀路6號）舉辦徵才活動。

參與聯合徵才廠商皆為在地臺中港區優質且知名之企業，計有今國光學、巨菱化學、宏全公司、新萊應材、車王電子、盛輪公司、常珅機械、技迪科技、積水塑膠、志盛實業、大發管材等11家；應徵項目包括機械研發主管、製程工程師、研發工程師、CNC車床工程師、職安管理師、人資管理師、國貿人員、繪圖員、品檢員、電機人員、生產助理員、技術員等，釋出近300個職缺，部分廠商也提供三節獎金、年終獎金、績效獎金、員工分紅、伙食津貼、員工旅遊等福利等，薪資上看6萬元，前50位求職者將致贈精美紀念品。

第三場徵才活動在楠梓科技園區，與高雄市政府勞工局訓練就業中心楠梓就業服務臺合作，將於5月28日（星期五）上午9時30分至11時30分在楠梓園區內從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓區經二路15號）辦理徵才活動。參與徵才廠商有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、全球華人、台灣興勝半導體、台灣捷康、易華電子、長華科技、國巨、旺詮及滿意人力資源等公司，共計11家廠商釋出1,059個職缺。

第四場徵才活動則由屏東分處配合勞動部勞動力發展署高屏澎東分署辦理，預計於5月29日（星期六）上午9時30分至12時30分在屏東縣立體育館（屏東市勝利路9號）辦理，參與徵才廠商有秉均、溢泰、金利食安、凡事康、明揚、鈦騰及達安等7家公司，提供96個職缺。

經濟部加工出口區管理處強調，若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。相關服務事項，歡迎至加工處官網（http：／／www.epza.gov.tw）「就業資訊」查詢，或洽承辦人員高雄分處第四課梁小姐，聯繫電話（07）8239398；中港分處第四課蔡小姐，聯繫電話（04）26581215分機648；第四組勞動行政科梁小姐，聯繫電話（07）3611212分機418；屏東分處第四課陳先生，聯繫電話（08）7518212分機401。

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