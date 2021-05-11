美國通膨再起、國內疫情增溫，台股嚇傻，11日重挫652點，不只單日跌點寫下史上第三大、成交量達7,148億元也刷新歷史新天量，這也是國安基金退場以來單日最大跌幅。金管會證期局副局長郭佳君11日晚間指出，股市投資還是要回歸基本面，國內上市櫃公司營運狀況穩定成長、2021年營收也成長逾二成、台股現金殖利率更達到2.54％，基本面穩健成長中，證期局也會隨時掌握國內外相關情勢變化，密切注意台股發展情形。

郭佳君指出，基本面來看，國內上市櫃公司整個營運狀況都有穩定成長，以2020年來看，我國上市櫃公司稅前淨利達3.03兆元，和2019年度相比，成長21.58％。另外，截至2021年4月份止，上市櫃公司營收達12.27兆元，和2020年同期截至4月相比也成長24.55％，再者台股現金殖利率也達到2.54％，基本面在穩健中成長。

郭佳君指出，金管會將持續關注整個國內外相關情勢變化，密切注意台股發展情形。

國安基金官員表示，11日台股大跌，主要受到美股下跌，以及國內疫情升溫影響，對此國安基金也將緊盯台股後市表現，一旦台股出現失序、投資人恐慌等導致非理性的下跌，國安基金也將隨時召開臨時委員會議，討論是否再度進場等因應對策。

國安基金官員指出，11日美股大跌，包括韓國等其他國家股市也受波及，美股重挫的原因包括國際疫情升溫、以及對通膨、加稅等問題及政策導致的經濟面衝擊等疑慮，亦使台灣受到影響。

不過國安基金幕僚官員也同時以台灣的經濟基本面向股民信心喊話指出，目前台灣的資金充沛、基本面良好，特別是第1季的經濟成長率達到8.16％、雙位數成長的進出口，消費成長率亦超過2％、多家上市櫃公司的獲利表現也很亮眼，但即使基本面再強，台股站上17,000點之後，的確會作修正、波動，漲多回跌是正常現象。

不過國安基金官員也指出，國內疫情狀況如何，也會是台股後市表現的重要變數，對此國人應積極配合衛福部措施，亦有助於消弭台股的不確定性。

(工商 )