中國人民銀行11日消息指出，人行調查統計司對5千戶工業企業2021年第一季財務狀況的調查數據顯示，工業企業生產經營大幅改善，企業產值、銷售收入、利潤增速均呈現持續上升趨勢。

中國證券報報導，人行表示，收入的大幅增長加快企業流動資產的周轉速度，企業存貨周轉天數減少，非國有和中小型企業銷售增長、交易活躍、資金周轉加快，應收款增速提升的同時帳期縮短。利潤改善大幅減緩企業帳面資金壓力，明顯增強企業償債能力。企業存貨、固定資產和在建工程等生產性資產增速回升，金融和房地產等非生產性資產增速回落。

具體來看，企業產銷利潤增速呈現持續上升趨勢，主營業務利潤率有所提升。公開數據顯示，第一季，工業企業產值年增23.8％，兩年平均增長5.5％，比2020年全年增速高4.6個百分點。企業主營業務收入年增27.1％，兩年平均增長4.6％，比2020年全年增速高5.6個百分點。

企業利潤總額年增107.3％，兩年平均增長13.3％，比2020年全年增速高13.1個百分點。其中，企業主營業務利潤增長128.7％，兩年平均增長18.5％，比2020年全年增速高24.8個百分點。企業主營業務利潤率分別比2020年全年和2020年同期高0.9和1.8個百分點，比2019年同期高1.1個百分點。

(工商 )