蕭邦（CHOPARD）昨天在台發表Watches & Wonders年度新品，其中又以Happy Diamonds系列腕表的陣容最為堅強，幾乎占七成以上，呼應當前全球疫情混沌不明、人心惶惶的現況，可謂別具意義，另為慶祝蕭邦表廠創立25周年，發表L.U.C QF Jubilee和L.U.C Quattro Spirit25兩款限量紀念表也是表迷鎖定的焦點，前者更是甫發表完就售磬。

蕭邦Happy Diamonds Joaillerie珠寶表，3點和9點位置有個神秘隧道，可讓鑽石時而消失不見，時而傾洩而出，161萬元。（CHOPARD提供）

於1976年問市的Happy Diamonds系列一直是「生命喜悅」(Joie de Vivre)的代名詞，尤其今年蕭邦重金聘任茱莉亞羅勃茲擔任代言人，以她經典的璨笑為「快樂」下了最佳註解，其中一款Happy Diamonds Joaillerie珠寶表最具象徵意義，表盤的3點和9點位置有個神秘隧道，可讓鑽石暫時隱而不見，但只有輕輕轉動手腕，15顆鑽石就會傾洩而出，猶如人生的起落，但又處處充滿了驚喜，可謂寓意深遠，讓人玩味再三。

蕭邦在WW表展以「快樂」為主題，主打一系列Happy Diamonds表款，頗有時代意義。（CHOPARD提供）

呼應時下的運動表風潮，Happy Sport腕表也有不少令人眼睛一亮的新作品，如一款以海洋為主題的Happy Ocean，以海洋的藍灰色為主題色調，表盤並飾以波浪紋，防水深度達300米，搭載Chopard 01.01-C自動機芯，是一款兼具專業潛水功能的女用鑽表。

蕭邦Happy Ocean腕表，優雅的藍灰色調更添品味氣質，43萬5000元。（CHOPARD提供）

結合珠寶工藝的LHEURE DU DIAMANT系列鑽表則首度推出枕形表殼的款式，鑲嵌一圈閃爍璀璨的鑽石，搭配樹皮質感的白金或K金表鍊，搭載Chopard 09.01-C型自動上鍊機芯，風格復古優雅。

蕭邦慶祝表廠創立25周年推出L.U.C QF Jubilee復刻紀念表，全球限量25只，已售罄，52萬元。（CHOPARD提供）

另為慶祝蕭邦表廠創立25周年，推出兩款限量紀念表，一是L.U.C QFJubilee不鏽鋼腕表，搭載L.U.C 96.09-L型機芯，具備65小時動力儲存，全球限量僅25只，甫在WW表展發布後即在全球掀起搶購，如今已售罄，台灣僅有一位VIP幸運搶到一只。

蕭邦慶祝表廠創立25周年推出首款跳時腕表L.U.C Quattro Spirit 25腕表，限量100只，158萬元。（CHOPARD提供）

另一只限量紀念表則是L.U.C Quattro Spirit 25腕表，為蕭邦首款跳時腕表，表盤設計簡約時尚，搭載LUC 98.06-L型機芯，配備四個發條盒的Chopard Quattro技術，可提供長達8天的動力儲存，全球限量100只，即起開放預購。

蕭邦L.U.C XP Skeletec腕表，限量50只，90萬1000元。（CHOPARD提供）

另有L.U.C XP Skeletec腕表，厚度僅7.2mm，是世界上最纖薄自動上鍊鏤空表之一，搭載L.U.C 96.17-S機芯，全球限量50只。

(中時 )