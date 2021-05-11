美國陸軍化學材料部(US Army Chemical Materials Activity)表示，美國軍方本週交付了最後一批填有VX神經毒劑(VX nerve agent)的155公釐砲彈，這是美軍最後的化學武器，此舉也是為遵守化學武器公約 。

我們很強(we are the mighty)報導，藍草化學武器銷毀工廠(Blue Grass Chemical Agent Destruction)的工作人員，將13,000枚裝有致命性和持久性VX神經毒劑炮彈給中和與銷毀。自2019年開始，該工廠已經銷毀了133.2噸化學毒劑。

位在肯塔基州的藍草陸軍基地(Blue Grass Army Depot)，是美國僅有的兩個化學武器儲備地點之一。另一處在科羅拉多州的普韋布洛化學倉庫(Pueblo Chemical Depot)，後者於2015年開始銷毀化學武器。

藍草軍事工廠原本存有500多噸的各種化學毒氣砲彈，包括芥子劑、沙林毒劑、VX毒劑，砲彈種類有155公釐、8吋砲、和M55火箭彈。每顆155公釐毒氣砲彈中，可攜帶6磅的VX毒劑，或是11.7磅的芥子劑。

銷毀化武的原則是「先易後難」，現在8吋彈已經全部銷毀，從2019年起開始處置155公釐毒氣彈， 到2021年1月已銷毀了64％以上。

銷毀一批化學武器所需的時間不一定，因為工廠一次可以處理的數量是有限的，過程中也要按步就班，以免出現事故。為了處理VX彈，自動化設備會會除掉引信，再拿掉彈頭，然後以化學方式、熱處理方式分別銷毀化學試劑和其他武器組件。

下一階段將開始處置M55火箭，它每枚火箭可攜帶約11磅的VX，因為它的火箭燃料比較危險，因此難度也比較較高。

根據《化學武器公約》，美國軍方正在努力在2023年底之前，消除其全部化學武器庫存。

美國陸軍化學材料活動部在一份聲明中說： 「隨著VX砲彈被銷毀，美國距離實現條約目標又近了一步 。」

(中時新聞網)