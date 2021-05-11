台灣金融科技協會下午通知，原訂本周三（5/12）下午1點於君悅飯店舉辦的「2021金融科技趨勢〈數位資產大未來〉論壇」延期。

台灣金融科技協會表示，因應中央疫情指揮中心11日稍早發布的相關規定，12日的論壇將延至6/8 以後，視疫情及政府相關規定，將再擇期舉辦。

「數位資產」是跨國金融集團現階段的業務拓展重點，台灣金融科技協會在理事長蔡玉玲領導下，期待台灣市場能及早準備，並倡議金融科技新創和金融同業都一起參與。為籌備此次論壇，該協會用心安排國際金融機構跨洋連線與談，且因討論議題相當前瞻，吸引許多本地金融機構率隊報名。

不巧中央疫情指揮中心11日宣布，因國內出現「感染源不明」本土病例讓社區感染的風險增加，因此即日起到6月8日，將疫情警戒提升到第二級。相關限制措施之一有，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，台灣金融科技協會周三要舉辦的活動報名人數超過此項限制，因此立即宣布停辦，並在第一時間快速通知已報名者。

台灣金融科技協會表示，未來相關訊息本會將主動與報名者聯繫，並於官網、粉絲團公告。

(工商 )