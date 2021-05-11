國內疫情再度升溫，不僅衛福部升高防疫規格，金融業也自動採取升級版因應措施，其中，身為銀行跨行轉帳交易最重要樞紐的財金公司，已自本周一起開始兵分四路，分批進行居家辦公，周一起已有48人先行，此外亦同時發動台北與台中辦公室合力進行備援。

財金公司在去年疫情之初，曾進行異地辦公，不過之後發現異地辦公的處所由於全棟樓並非財金公司所有，不同公司人員進進出出，在防疫管理上也很麻煩，因此這回改成直接啟動居家上班。

(工商 )