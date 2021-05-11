防疫升級 財金公司啟動居家上班 21:132021/05/11 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情再度升溫，不僅衛福部升高防疫規格，金融業也自動採取升級版因應措施，其中，身為銀行跨行轉帳交易最重要樞紐的財金公司，已自本周一起開始兵分四路，分批進行居家辦公，周一起已有48人先行，此外亦同時發動台北與台中辦公室合力進行備援。 財金公司在去年疫情之初，曾進行異地辦公，不過之後發現異地辦公的處所由於全棟樓並非財金公司所有，不同公司人員進進出出，在防疫管理上也很麻煩，因此這回改成直接啟動居家上班。 疫情升溫 股東會室內不得逾100人 國中會考如期舉行 教育部：加強3防疫措施 (工商 ) #財金公司 #居家上班 #異地辦公 #防疫 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情警戒升級 蔡英文要求蘇揆務必守住這波疫情 17:382021/05/11 政治 疫情警戒升至第二級 中市第五分局夜襲八大防疫大稽查 21:532021/05/11 社會 疫情有擴大趨勢 侯友宜：全面備戰 12:352021/05/11 生活 疫情擴大 賴清德喊話：團結一致 共渡非常時期 17:172021/05/11 政治 因應疫情升級 國票金召開防疫會議訂對策 21:042021/05/11 財經 疫情緊張大型活動停辦 各縣市防疫升級整理包看這裡 19:242021/05/11 生活 台灣暴增7本土感染 知情人士：全靠她扯後腿 19:362021/05/11 政治 金控防疫升級 中信金提供二日給薪疫苗假 20:562021/05/11 財經 幼兒園防疫限1位家長出席畢典引眾怒 網勸：好過全家隔離 15:042021/05/11 社會 疫情升溫衝擊宴會餐飲市場 各大飯店業者繃緊神經拚防疫 17:472021/05/11 生活 疫情升級 統一時代百貨台北店本周末活動取消並提升防疫布署 17:562021/05/11 生活 財經熱門新聞 台股後市出現大隱憂 謝金河曝光重殺652點原因 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 台指期夜盤續殺不停 台股明日開盤不妙 - 財經 價值股也淪陷 道瓊指數早盤重挫500點 半導體股成重災區 - 財經 台股創史上第三大跌點 熱門股遭狙殺 這些抗跌股飆漲停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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