微風南山於入口處設置紅外線熱像儀。（微風提供）

新冠疫情升溫，各大百貨加強防疫措施，包括嚴謹落實口罩100％到位，及提高消毒頻率。

微風集團表示，除每周閉店消毒之外、每小時館內也進行清潔消毒，加強手扶梯、電梯、門把按鍵、馬桶，疫情期間各館已設置紅外線熱像儀，掌控入館人員體溫，並全面實施日日排換氣等防疫措施守護顧客。微風也於各館出入口、餐廳、育嬰室、各服務台設置消毒酒精設備、廁所設置洗手乳，及馬桶酒精消毒；各館餐廳並採實聯制，館內也不定期安排行動防疫大使巡館，由防疫大使準備隨身酒精，提供需要消毒的顧客使用。

新光三越表示，持續積極落實防疫政策，清潔消毒工作包括：每天12次消毒、周周2次館內外大規模消毒、及館內隨時排換氣，維持新鮮空氣。如遇顧客未配戴口罩，亦會由勸導改為強制，落實口罩100%到位。新光三越各店的活動，也依指揮中心公佈的防疫升級措施，「室外500人、室內100人」的人數限制來對應。

遠百除大門口設「紅外線測溫儀」測溫外，車道入口、收貨場等其他入口，則安排額溫槍測溫，餐飲小吃專櫃全面放置隔板，大餐廳進場則再次量體溫，另電梯樓層面板加防護透明膜等，提高消毒清潔頻率。

(中時 )