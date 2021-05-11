北市一所明星國中學校男老師，帶女學生到摩鐵發生4次性行為，女學生的母親得知後，怒打電話警告男師：「不要再與我女兒聯絡，否則要你付出高金額賠償代價」，男師深怕事情曝光，趕緊匯400萬元給女學生母親道歉，但因女學生未成年，仍被士林地院依妨害性自主共計4罪，各判處有期徒刑3月，應執行有期徒刑10月。

據「ETtday新聞雲」報導，現年52歲的這名男師，2012年任職一所明星國中理化老師，竟在2014年7月至2015年6月間，帶未滿16歲的女學生小美（化名），4度到摩鐵開房間，此事曝光後，小美向檢警表示，自己國二上學期開始與老師發生性行為，國三時有跟媽媽說過與老師發生不正當關係，媽媽勸她不能再與老師發生性行為，考完學測後有向媽媽保證不會再發生。

小美的母親為了斬斷這段孽緣，氣得打電話給男師，要求付出高額金賠償做為代價，男師擔心事情曝光，2019年9月匯了400萬元給小美的母親，但此事最後還是鬧上了法庭。

合議庭審理時認為，男師明知小美當時未滿16歲，性自主決定權未成熟，竟未能自我克制與小美發生性行為，進而對小美造成心靈難以抹滅創傷，但念犯後坦承犯行，且被告前已經賠償小美母親400萬元，因此依妨害性自主共計4罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑10月，可上訴。

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(中時新聞網)