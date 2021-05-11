疫情升溫 國防部明起到6月30日暫停教召 19:252021/05/11 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部發言人史順文少將。呂昭隆攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（11）日表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，本部依「中央流行疫情指揮中心」5月11日防疫指導，自110年5月12日起至6月30日止，暫停辦理後備軍人教育召集訓練，以避免群聚感染風險；目前執行中的教召梯次，仍按原計畫施訓迄解召日止。 國防部指出，暫停辦理之教育召集，考量年度訓練流路已排定，將不實施補召。 竹市疫情警戒升至2級 6／8日前戶外教學、共餐食堂皆暫緩 本土疫情再升溫 文化部宣布升級藝文場館、藝文活動防疫措施 (中時 ) #國防部 #暫停 #辦理 #教召 #6月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澎湖防疫升級 宣布暫停6月8日前花火節場次 17:412021/05/11 生活 防疫全面升級 台中市府取消、延期42項活動 18:532021/05/11 政治 疫情急遽升溫 新北停辦室內100人、室外500人活動 14:222021/05/11 生活 今社區感染增6例 新北獅子會前會長、宜蘭遊藝場5人染疫 11:572021/05/11 生活 國內疫情持續升溫 蔡英文列6措施：守住社區防線 才能放心過端午 16:592021/05/11 政治 新北金山區健走路跑 延至7月17日舉辦 17:532021/05/11 生活 防疫優先 王心凌高雄演唱會延期：我們7月10日見 16:032021/05/11 娛樂 本土疫情升溫 台股關鍵季線 17:192021/05/11 財經 疫情升溫 故宮防疫措施升級 16:012021/05/11 生活 五股獅子會前會長傳確診 會員透露：5月6日才開會 12:392021/05/11 生活 疫情升溫 基隆開齋節宣布取消 15:142021/05/11 生活 政治熱門新聞 陳柏惟質疑軍方為泰北孤軍修墓 網友笑：刪Q總部感謝您催票 - 政治 台灣暴增7本土感染 知情人士：全靠她扯後腿 - 政治 台灣爆7本土病例 媒體人怒轟：他又卸責了 - 政治 誰要求把機師隔離改3天？網翻證據揪出是她：該滾蛋了吧 - 政治 小三通何時復航？金門縣長忍不住吐心聲 當地居民慘況驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。