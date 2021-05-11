國防部今（11）日表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，本部依「中央流行疫情指揮中心」5月11日防疫指導，自110年5月12日起至6月30日止，暫停辦理後備軍人教育召集訓練，以避免群聚感染風險；目前執行中的教召梯次，仍按原計畫施訓迄解召日止。

國防部指出，暫停辦理之教育召集，考量年度訓練流路已排定，將不實施補召。

(中時 )