鄭文燦也仔細查看「防疫用餐隔板」。(蔡依珍攝)

今也模擬考生出現發燒情形的專門動線入考場和卷務彌封演練。(蔡依珍攝)

今也模擬考生出現發燒情形的專門動線入考場和卷務彌封演練。(蔡依珍攝)

今也模擬考生出現發燒情形的專門動線入考場和卷務彌封演練。(蔡依珍攝)

今也模擬考生出現發燒情形的專門動線入考場和卷務彌封演練。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦11日視察防疫作為後簽名。(蔡依珍攝)

國中會考周末登場，桃園市長鄭文燦11日視察防疫作為，提醒桃園2萬1019名考生禁陪考、考場也將閉門開冷氣，市府也貼心採購TPE材質「防疫用餐隔板」，每位考生一人一片在中午用餐時間使用，不但方便收納、環保，更能防飛沫，會考結束還能帶走當切割墊、桌墊。

鄭文燦表示，今年度國中教育會考將於5月15至16日舉行，桃園考生人數為2萬1019人，全市共設置19個試場及2個備用試場，各考場學校已於5月7日完成演練，並為每位考生準備「防疫用餐隔板」，可於用餐時防止飛沫使用，務必確保考生應試安全。

桃園總計採購2萬1124片「防疫用餐隔板」，總金額228萬元，隔板有多功能用途，除可在會考當日防疫用，日後也可成為學生讀書好工具，因該隔板是TPE材質，有3層結構，可切割，上下彈性，中間硬質防切穿，具方便收納、環保等特性。立委萬美玲則貼心提醒考生用完餐要將隔板收起，考試時禁用防疫隔板，否則該科將不計分。

鄭文燦提醒，今年因應疫情，不開放親友陪考，考生心情可能會較為緊張，指示各考場做好周全準備、照顧考生，教育局長林明裕表示，各國中已成立考生服務隊，協助考生訂購午餐及各項應試服務事宜。

教育局長林明裕建議考生提早半小時以上抵達考場，避免因量體溫等入場檢查影響考試時間，另基於防疫考量，禁止補習班於各考場周邊及入口處發放傳單或宣傳品，以避免人群過度擁擠及影響考生進入考場流暢度。

今也模擬考生出現發燒情形的專門動線入考場和卷務彌封演練，市府也將於考試前、後完成考場消毒。桃園考區主委暨內壢高中校長王炎川表示，考生進入考場都要戴口罩、准考證，入場量測體溫及完成手部消毒，額溫達攝氏37.5度、耳溫達38度即安排到「第二類備用試場」應考，各考場皆另設置4間，每間備用試場以5名考生為限，去年曾啟用2個備用考場。

王炎川提醒，除監考人員查驗核對身分要拿下口罩外，在試場內須全程戴口罩，各試場會開放冷氣，前、後門雖保持關閉，但仍適度開啟4個角落窗戶5至10公分，以維持試場通風，居家隔離及檢疫考生將於5月29、30日補考。

環保局將於5月14日至16日教育會考前、中、後期間，針對所有考場室外公共區域進行3次消毒，確保考場防疫滴水不漏，讓考生及家長安心。

(中時 )