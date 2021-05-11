國際常用「脫北者」稱呼離開家鄉的北韓人。但因一連串意外來到南韓的北韓婦人金蓮希，7年間卻積極研究各種方法試圖離開南韓，甚至不惜從事間諜活動、博取被驅逐出境回國，但卻一概無功而返。這趟艱辛的歸北之路，也被導演李承俊拍攝為紀錄片《我來自北韓 我想回平壤》，獲阿姆斯特丹國際紀錄片等全球10大紀錄片影展正式入選。日前也獲得台灣國際紀錄片影展亞洲視野競賽首獎。

台灣國際紀錄片影展評審、新加坡導演陳彬彬表示，詭譎多變的政治情勢下，片中可目睹金蓮希與家人的團聚一再地被阻饒。鏡頭捕捉到她每次期待落空，依舊無法離開南韓的絕望。評審團讚賞本片導演堅持多年並完成了這部作品，見證了被攝者的身陷迷惘，停滯不前。金蓮希的身心更是飽受煎熬。

陳彬彬表示，李承俊以精準不煽情的鏡頭，如實呈現每一幕金蓮希的絕望和徒勞。這部片之所以切合時局，因為金蓮希所經歷的苦難，也是全球數百萬顛沛流離者的痛苦。這部紀錄片不同於一般脫北者故事，反映出重要的問題讓我們思索。

金蓮希當初是因病求醫而來到南韓，在南韓生活的幾年，她經常想到，如果北韓也擁有南韓的這些東西該有多好，但對她而言，儘管有自由、物質生活和其他誘因，「都不比我的家人和故鄉來得重要。」

金蓮希曾嘗試向越南大使館申請政治庇護、在冰球世界盃期間跑上巴士等候北韓隊，甚至從事間諜活動，以求回到家鄉，但年復一年，希望不斷落空，南韓社會也對她充滿不諒解。她只能暗自訴說「我不是脫北者，我是平壤市民。」由政治建構的現實世界，阻礙一家人的團圓夢。

李承俊表示，希望觀眾能夠忘掉關於脫北者或北韓的刻板印象，「我意識到我們對脫北者的理解過分簡化。即使來到了南韓，脫北者的旅程也不會因此圓滿落幕。」紀錄片無意批判比較國情體制的好與壞，而是金蓮希的個人故事，「你可以看到她的掙扎，我只是關注她的活動和行為。我也試著去認識她的見解。她不是社運人士，她只是一名母親，而她的女兒住在平壤。」

(中時 )