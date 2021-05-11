國內今新增7例本土確診，其中6位是從社區發現的感染源不明個案。對於華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，國民黨立委葉毓蘭曾指是因為「某立委介入向交通部施壓，居中協調放寬機組員防疫措施，使原先5天居家檢疫改為3天，致使疫情出現破口。國民黨台北市議員羅智強助理楊植斗認為，疫情發展至此，全靠民進黨立法院黨團副書記長范雲，在背後扯後腿。

由於疫情來勢洶洶，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲也分別在下午開記者會宣布提升防疫層級，提升為二級警戒，停辦室外500人以上、室內100人以上之集會活動，且室內活動一律戴口罩，並加強稽查8大特殊娛樂業。

民進黨立委兼民進黨立法院黨團副書記長 范雲。（圖為中時資料照）

媒體《鏡周刊》4月28日曾報導，范雲曾疑似協調機師檢疫隔離措施，放寬為「3＋11」，並貼出爆料者提供的立法院與交通部來往公文。范雲則表示，係因機組員希望放寬，她是得到相關訊息才開協調會，所作所為都是依據衛福部規範，「怎麼可能施壓」。

楊植斗11日在臉書貼文表示，此次疫情病毒潛伏期約5天，范雲卻開協調會，把機師的隔離期硬喬成3天，賭機師不出事，防疫全靠運氣。楊植斗認為，今天疫情發展至此，全靠民進黨范雲在背後扯後腿，下台一百次都不為過，如果繼續讓她在位子上，不知道又要喬出多少防疫漏洞。

范雲 出來面對 病毒潛伏期約5天，范雲卻開協調會，把機師的隔離期硬喬成3天，賭機師不出事，防疫全靠運氣。 今天疫情發展至此，全靠民進黨范雲在背後扯後腿，下台一百次都不為過，如果繼續讓她在位子上，不知道又要喬出多少防疫漏洞。 (今天搜尋... 由楊植斗發佈於 2021年5月11日 星期二

(中時新聞網)