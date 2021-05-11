今1架共機侵擾我西南空域 空軍廣播驅離 19:322021/05/11 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8遠干機。國防部提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 今社區感染增6例 新北獅子會前會長、宜蘭遊藝場5人染疫 台電2021環境月起跑 8電廠與區處舉辦生態導覽 (中時 ) #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 僅次F16戰機 F35成美空軍第二大機隊 16:432021/05/10 軍事 離岸風電第三階段容量大增至15GW 國產化讓步可只做6成 20:442021/05/11 財經 陳時中：華航機師全數召回檢疫 04:102021/05/11 財經要聞 29台僑從印度經日本轉機返台 預計11：20抵松山機場 10:442021/05/10 生活 立榮航空降落南竿爆胎1輪掉落 緊急飛返松機迫降人機均安 11:352021/05/10 社會 駐日美軍CV-22在尾門安裝機槍 引起東京市民抗議 21:312021/05/11 軍事 幼兒園防疫限1位家長出席畢典引眾怒 網勸：好過全家隔離 15:042021/05/11 社會 探古訪今雲林行 騎一張平原地圖 08:302021/05/11 生活 社區恐有隱形傳播鏈 專家：本土未知感染6例 不排除與華航有關 19:172021/05/11 生活 1957年 美軍進行核炸彈訓練至少150次！琉球曾被美國當作核戰出擊基地 04:102021/05/11 焦點要聞 台北防疫升級！開齋節、畢旅都停辦 小巨蛋演唱會也喊卡 15:412021/05/11 生活 政治熱門新聞 誰要求把機師隔離改3天？網翻證據揪出是她：該滾蛋了吧 - 政治 台灣本土感染爆增 豬隊友找到了？范雲終於回應 - 政治 抽象棋預測綠營大咖運勢 郭正亮鐵口直斷小英未來結局 - 政治 蘇貞昌喊人民要收心 王世堅痛批權力傲慢：怎麼講那種話 - 政治 陳嘉昌赴市府報告 柯文哲怒轟「忍警察局很久了」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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