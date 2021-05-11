運8遠干機。國防部提供。
運8遠干機。國防部提供。

空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

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(中時 )

#空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布