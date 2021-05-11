房地合一稅2.0於4月中旬三讀通過，財政部統計，4月個人房地合一稅14.36億元，年增率55％；累計前4月房地合一稅50.93億元，年增率82.6％。

財政部官員解釋，4月的房地合一稅並非最高，是否有逃命潮目前還看不出來。

以前4月計六都中台中市是增加最多，增加金額4.6億元；但是新北市成長幅度最大，幾乎是倍數增長，成長幅度159.4％，而成長金額也達到3.8億元，是六都之中次高者。

此外房地產市場另一項指標就是契稅的稅收以4月實徵淨額15億元，較去年同期增加4億元，年增38.1％；其次累計前4月實徵淨額56億元，較去年同期增加12億元，年增率27.9％，主要是房市交易活絡，新建案移轉居多。

根據統計，4月新北市年增稅額最多，增加金額1.27億元，其中新北市的中和、板橋、汐止、五股契稅年增加超過千萬元以上。

其次是高雄市，增加0.94億元，主要是三民區、楠梓區以及鳳山區最熱；第3高是台北市，增加0.36億元。

累計前4月來看反而是高雄最夯，年增金額3.07億元，年增率55.3％；新北市年增2.88億元，年增率30.9％；台北市增加1.47億元，年增27.8％。

整體而言，4月稅收實徵淨額1327億元，增加136億元，年增11.4％；累計前4月實徵淨額達5999億元，創歷史同期新高，較去年同期增加803億元，年增15.5％。

財政部坦言，原本對於今年的稅收還蠻樂觀，但是隨著國內疫情升溫有一些變化，會有些稅目會受到影響，所以後續還要再觀察。

(中時 )