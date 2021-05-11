因應疫情升溫、國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，中央流行疫情指揮中心昨提升疫情警戒標準至第二級，5月11日起到6月8日止，室外500人、室內100人以上之集會活動停辦，藝文團體首當其衝再受衝擊，各劇團都在官方臉書公告最新因應措施；其中以果陀劇場受災最重，受影響場次達14場，初估損失成本為1100-1200萬。而郎祖筠領軍的春河劇團《救救歡喜鴛鴦樓》也有4場被迫延期，損失超過200萬。

果陀劇場表示，果陀有了去年的防疫經驗，立刻召集各部門人員進行緊急會議，針對如何跟觀眾、演工作人員、館方、售票系統、異業合作單位等快速採取延期演出的措施。目前「異動場次」包含《生命中最美好的5分鐘》5／15-16台中中山堂、5／29-30桃園展演中心，曾國城、卜學亮、屈中恆主演的《ART》5／21-23台北國家戲劇院6／5-6高雄至德堂；「取消場次」包含活化歷史5／15-16台北《阿不拉桑の太太》共14場演出。果陀強調，一齣戲劇製作不易，在不影響觀眾看戲權益之優先考量，劇團正在努力協調將演出延期，同步在跟各場館及各演、工作人員確認的最新檔期，希望觀眾能夠再度進劇場欣賞。

另外由郎祖筠、郭子乾、林俊逸、陳家逵等人主演的春河劇團《救救歡喜鴛鴦樓》，原訂5／28、29在國家戲劇院演出3場、6月5日在新竹演出一場，新的防疫政策一頒布，郎祖筠一度在臉書寫下「防疫是很重要，但繼續打擊藝文團體，乾脆大家倒閉，都不要做了，努力掙扎、吃苦耐勞個屁」，不過因為遭部分網友誤會圍剿，她已火速刪文，她受訪時哀怨表示，就是航空業、防疫旅館有少數不負責人的人造成防疫大缺口，搞得大家這麼慘，「防疫是很重要，但我們好不容易8折辛苦售票、讓票房慢慢起來了，現在又完了！賣梅花票？我們又能叫誰退票？」

至於全民大劇團也有兩齣戲演出受影響，劇團表示，經過跟城市舞台努力協調，本周五至周日４場《情人哏裡出西施》照常演出，但改採梅花座。至於5月29、30日在台中的《你好，我是接體員》，則請觀眾請再給劇團一點時間，預計18日公告，但希望是延期不要取消。

(中時 )