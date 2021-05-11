台灣疫情升溫，金門迎城隍縮小規模舉辦。圖為特色活動之一的「蜈蚣座」。（李金生攝）

楊鎮浯縣長並宣布防疫升級，將動支1500萬元預算，全額補助縣民施打疫苗，估計受惠對象在3至4萬人左右。（李金生攝）

台灣疫情快速升溫，金門也拉起警報。縣府敲定今年「412迎城隍」將比照去年縮小規模，只保留宮廟宗教活動，原定觀光文化季活動則全部取消。楊鎮浯縣長並宣布防疫升級，將動支1500萬元預算，全額補助縣民施打疫苗，估計受惠對象在3至4萬人左右。

縣府今天下午召開緊急防疫會議，重申嚴格按照中央防疫規範，進行相關人員管制和防疫作為，除敲定「412迎城隍」比照去年在宮廟部分縮小規模辦理，縣府跟鎮公所的宗教文化觀光季部分則全部取消外，也包括取消料羅灣海泳、赴台校外教學和畢旅，以及延後辦理金婚、鑽石婚表揚、全縣複合式野餐市集、春季擴大淨灘等活動在內，端午龍舟賽也以本地隊伍為主，並改為線上直播方式辦理。

楊鎮浯縣長並宣布防疫全面升級，計畫動支1000至1500萬元的預算，全額補助縣民施打新冠肺炎疫苗，施打對象大約3至4萬人左右，因涉及旅台鄉親在內，精確人數還需再進一步估算，詳細執行計畫也由衛生局加快擬訂中。

楊鎮浯說明，目前金門縣已施打疫苗約200人左右，縣府希望在國內現階段免費施打疫苗者僅包括第一線醫護人員，以及軍人和65歲以上長者等對象外，進一步提高鄉親的施打率，建構更完善的防疫網，也讓鄉親的生活日常和產業活動回到正軌。

(中時 )