李詠嫻和艾力克斯夫妻倆在美國長大，李詠嫻從小接受美式教育，艾力克斯卻出生在一個傳統華人家庭，他們的教養方式自然地融合了中西文化的特色，課業不是唯一指標，培養興趣與運動同樣重要，在生活上雖有一定準則要求孩子遵守，但也給予充分的自主權。這樣的教養方式與當下火紅的「海豚教養法」不謀而合，由哈佛媽媽提出，強調引導而非命令，尊重孩子的自主選擇，相信孩子能愈玩愈聰明。

李詠嫻近日和兒女Ryder和Makayla合體擔任知名飲品代言人，大方分享海豚教養法如何應用。第1點，為建立準則並解釋背後的道理，她提到飲食上要先試著「咬一口才能有意見」，是為了鼓勵孩子勇於嘗試，「但我也給他們說『不』的權力，小時候可以選5樣不喜歡吃的，大一點只能3樣，漸進地學習接受不喜歡的東西」。第2點，引導孩子發展自己的興趣，而非主動把孩子的時間表填滿，像是鋼琴、舞蹈、體操等都是妹妹Makayla主動要求學習，李詠嫻從旁給予陪伴。兒子Ryder前陣子決定不再打爸爸艾力克斯喜歡的籃球，轉而投奔排球，李詠嫻也很支持：「小時候盡量多玩，看看你喜歡什麼，因為大人喜歡的小孩不一定喜歡！」

(中時 )