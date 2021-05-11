開發金控11日舉辦2021年第一季法人說明會。開發金控指出，2021的業務重點在展開ABCDE策略，包括加速數位轉型、優化資本配置、導入NPS（淨推薦值）機制、提升員工參與及持續深化永續經營。

針對子公司的各項財務表現，開發金控表示今年二月再次收購中國人壽後，綜合持股比例已提升至56％，中國人壽今年第一季稅後淨利為新台幣98.4億元，年成長121％；開發金控認列新台幣44.3億元。凱基銀行第一季稅後淨利為新台幣10.9億元，較去年同期成長92％；淨收益較去年同期成長27％；活期存款較去年同期增加38％；財富管理手續費收入較去年同期成長20％。

中華開發資本去年受到疫情影響之投資部位評價表現已漸回升，2021第一季稅後淨利為新台幣16.2億元，2021第一季底的總資產管理規模達新台幣467億元。凱基證券持續受益於各業務線強勁動能，稅後淨利成長至新台幣42億元。海外獲利較去年同期成長至新台幣7億元，貢獻凱基證券獲利16.8％。

開發金控表示，在10日最新公布4月獲利為28.8億，累計前4月獲利為127.2億元，每股盈餘0.85元。

(旺報 )