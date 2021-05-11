行政院長蘇貞昌今日表示，即日起提升防疫層級至6月8日，並加大、加強、加速防疫措施，嚴格執行並落實各項防疫作為，防止疫情破口發生。

蘇貞昌指出，全世界COVID-19疫情再起，像是日本面臨第四波疫情；馬來西亞昨（10）日宣布全國封城一個月等，全世界有近1億6千萬人確診，330多萬人死亡，顯示疫情更為嚴峻，而台灣無法自外於世界，近來也發生境外移入的各種狀況，昨日在宜蘭、蘆洲更出現不明感染源的案例。

蘇貞昌也針對各部會業管的業務、場所及人員進行防疫作為的總體盤點，例如教育部督導的考場、運動場；經濟部就賣場、百貨、夜市；內政部就其執法的第一線人員、國家公園管理處等；國防部就國軍、部隊；輔導會就其相關的榮民之家、療養場所、農場；法務部就監所；勞動部就各勞動場所；財政部就銀行等，各部會首長務必詳加盤整，即刻要求、管控並執行到位，防止任何破口發生。

蘇貞昌表示，這幾天與華航董事長等人開會並盤點各方面作法，即使接下來必須停飛部分航班，影響其運量的一至兩成，造成營業損失，華航也願意並完全遵守各方面規定。

蘇貞昌強調，從華航事件可知，任何一個情形都會連帶影響每個人，因此必須靠大家一起撐著、頂著、扛著。今天也特別要華航務必配合指揮中心，像部桃專案，進行相關管制。

蘇貞昌指出，當全世界正在為爭取疫苗打官司，台灣好不容易爭取到疫苗，還請部會基於愛護所屬，鼓勵同仁，若符合施打疫苗的類別，尤其在第一線的所屬，鼓勵接種疫苗，這不僅保護自己，也是保護家人，更是保護整個團隊。另一方面也會請有關部會持續盤整需施打疫苗的相關類別。

蘇貞昌表示，地方跟中央都是一條線，應加強與地方政府的溝通。像是衛福部與地方政府衛生局，內政部與各縣市、公所、戶政事務所等，中央地方應多一點溝通、鼓勵及體諒，共同瞭解及因應各種狀況。

蘇貞昌指示，對於現階段無法停辦且已在進行的活動等事項，如本週將舉行的國中會考，在不影響考生的情況下，務必遵照防疫流程，像是學校的環境消毒、所需供應的物資等，請從速、從寬、從優，協助學校配合辦理。另像全國大專校院運動會等，相關的檢疫、比賽，也要依指揮中心規定辦理。

針對高鐵、台鐵及捷運等大眾運輸，蘇貞昌指示必須配合防疫措施等規範，譬如相關場所、大廳禁止飲食、暫停或延後租借等措施。針對可能影響的展演活動、演藝場所等，在安全、防疫第一的原則下，無論中央還是地方相關標準要一致、規範也要一體遵循，全國同步才能守得嚴謹。

蘇貞昌說，防疫層級提升的相關因應作為更要做好，也應加強與地方政府的協調合作。為保護自己與社區安全，院長也鼓勵踴躍接種疫苗，相信在大家的共同努力之下能度過嚴峻的疫情挑戰。

(中時 )