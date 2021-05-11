國內出現感染源不明之本土病例，衛福部長陳時中宣布提升疫情警戒至第二級，行政院長蘇貞昌說，全民務必遵照指揮中心防疫政策，「大家該收心了！」對此，台北市議員王世堅直言，不是人民要收心，是人民要政府收心，並痛批這番言論是權力的傲慢，「怎麼講出那種話？」

王世堅11日在政論節目《平論無雙》中表示，不是要人民收心，是人民要政府收心，並指當初衛福部發出公文，從2月15日跑到4月20日，結果各單位都把文推給別人，每個文都推了半個月，到最後也沒結論，華航還出來說，諾富特委外經營，業主也不能講什麼，「那不是講渾話嗎？所以政府應該收心了」。

王世堅認為，還有很多單位要收心，「像警政單位，警政署不用收心嗎？」今天有一個新聞出來，松山分局事件中，10個涉案的黑衣人當中，竟只有1人因搗毀公物被究辦，其他9個沒事，所長緩起訴，副所長不起訴，整個事情就高舉輕放沒有了，「所以我呼籲警政署要收心」。

王世堅指出，警政署應該硬起來，本來應該在松山之亂發生後，在民氣可用的時候，宣布向黑道宣戰、掃黑才對，結果拖了2個禮拜沒動作，可能還在放暑假，希望這種黑白掛勾、特殊行業勾結的情況可以打住，要給社會一個交代。

王世堅坦言，防疫也是這樣，政府有些做為是對的，但他們忘記小英總統告誡，要謙卑、謙卑、再謙卑，怎麼會講出那種話？還把自己比做神，說不好好聽話，神來就也沒有用，怎麼會講出那樣的話？講說人民要收心，這就是權力的傲慢。

王世堅直言，小英一再裁示，有權力者要謙卑，要把權力用在對的事情上，全民都在等政府指揮，但沒有拿出人民授予的權力做事，心態都是推託、傲慢，這是非常不對的。

(中時新聞網)